Live Co dit que l'investissement de 750 000 GBP de Jason Lee a été retardé

Live Co Group PLC - société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée dans le Surrey, en Angleterre - déclare que l'investissement de 750 000 livres sterling de Jason Lee a été retardé. Les paiements, initialement prévus pour le mois de mars, seront désormais effectués en totalité d'ici la fin du mois de septembre, indique Live Co. Les premiers 250 000 GBP seront versés au niveau initial de 3 pence, tandis que les 500 000 GBP restants ne seront pas inférieurs au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours du prix de clôture de l'action.

Live Co ajoute qu'elle reste en discussion concernant d'autres paiements anticipés possibles en relation avec les événements Kpop précédemment annoncés. Elle précise qu'elle fournira de plus amples détails "au fur et à mesure de leur conclusion".

Cours actuel de l'action : 2,30 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 69

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

