Live Co dit que la course de Formule E vend 15 000 billets, signe quelques sponsors

(Alliance News) - Live Co Group PLC a déclaré vendredi avoir vendu 15 000 billets pour l'événement E-Prix de Cape Town 2023 en Afrique du Sud.

Ceci en plus de décrocher des accords de sponsoring avec sept entreprises.

Les actions de Live Co ont bondi de 6,0 % à 2,60 pence chacune à Londres vendredi matin.

La société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey, en Angleterre, a déclaré qu'environ 70 % d'un total potentiel de 21 000 billets ont été vendus, s'attendant à ce que la course de Formule E du 25 février se déroule à guichets fermés.

La Formule E est un championnat de sport automobile pour les voitures électriques, auquel participent 11 équipes. L'événement au Cap sera diffusé sur Channel 4 au Royaume-Uni, a déclaré Live Co, en plus d'une couverture médiatique "mondiale".

L'hospitalité d'entreprise a été vendue à 3400 invités VIP, et Live Co a prévu d'accueillir une suite de 30 personnes dans le salon en bord de piste.

Live Co avait précédemment déclaré qu'aucun sponsor en titre n'avait été obtenu, mais vendredi, elle a indiqué que des accords plus restreints avaient été conclus avec la ville du Cap, le gouvernement du Cap occidental, South African Tourism, Nissan, Uber, E-tv et Nedbank.

Jeudi, Live Co a déclaré avoir organisé une escale à Cape Town, en Afrique du Sud, avant l'arrivée des bateaux de la course océanique.

Elle a déclaré que la deuxième étape de l'Ocean Race verra les bateaux de tête arriver lundi prochain au Victoria & Alfred Waterfront jusqu'au départ pour la troisième étape le 26 février, lorsque les bateaux partiront pour Itajai, au Brésil.

