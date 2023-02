Live Co prévoit de s'arrêter à Cape Town avant l'arrivée des bateaux de l'Ocean Race

Live Co Group PLC - société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey, en Angleterre - Déclare avoir organisé une escale au Cap, en Afrique du Sud, avant l'arrivée des bateaux de l'Ocean Race. La deuxième étape de la course océanique verra les bateaux de tête arriver lundi prochain au Victoria & Alfred Waterfront jusqu'au départ de la troisième étape le 26 février, lorsque les bateaux partiront pour Itajai, au Brésil. Les visiteurs sont actuellement accueillis avant l'arrivée des bateaux de tête pour leur escale d'échouage.

Le président David Ciclitira déclare : "Nous sommes ravis de participer une fois de plus à ce fantastique événement d'endurance. Pouvoir participer - même de façon modeste - à un événement qui attire l'attention sur l'état de nos océans et sur la nécessité de les restaurer et de les protéger avant qu'il ne soit trop tard."

Cours actuel de l'action : 2,56 pence, en hausse de 4,3% le jeudi

Évolution sur 12 mois : baisse de 38 %.

