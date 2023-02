Live Co signe un accord de coentreprise avec M Group pour une expansion au Japon

(Alliance News) - Live Co Group PLC a célébré mardi son expansion au Japon, après avoir signé deux accords pour une coentreprise dans le pays.

La société d'événements en direct et de divertissement basée à Surrey a déclaré avoir signé deux accords avec M Group Holding & Capital Co Ltd pour un nouveau partenariat de coentreprise 50/50 au Japon. Ensemble, les entreprises développeront Live Co Japan KK.

Dans le cadre de l'accord de licence, Live Co représentera exclusivement Live Co Japan sur les foires et expositions d'art StART, son implication dans les concerts K-Pop, et dans d'autres opportunités commerciales potentielles.

En outre, M Group investira 630 000 GBP dans Live Co Japan pour sa participation de 50 % et comme fonds de roulement d'ici fin février 2023. Ce fonds de roulement restera au Japon dans l'entreprise commune.

"La scène artistique au Japon propose un paysage diversifié d'art moderne et contemporain qui est mûr pour l'innovation et l'imagination. Les foires et expositions en Corée du Sud et au Royaume-Uni ont montré que le Japon est le prochain pays où il faut aller pour mettre en valeur les artistes et l'élever au rang d'acteur majeur sur la scène artistique mondiale", a déclaré le président David Ciclitira.

"Je suis ravi que nous ayons conclu un partenariat avec M Group holding et M. MIwa Nakabayashi, directeur général et fondateur de M Group au Japon, qui possède le plus grand marché de la K-Pop après la Corée, et j'ai hâte de travailler avec eux sur un certain nombre de projets différents, dont StART Japan", a-t-il ajouté.

Mardi matin, à Londres, les actions de Live Co s'échangeaient à 2,15 pence chacune, soit une hausse de 16%.

