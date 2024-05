Le ministère américain de la justice a intenté jeudi une action en justice pour démanteler Live Nation Entertainment, estimant que le grand promoteur de concerts et sa filiale Ticketmaster gonflaient illégalement le prix des billets de concert, au détriment des artistes et de leurs fans.

Le prix moyen d'un billet pour l'une des plus grandes tournées de concerts a atteint 122,84 dollars l'année dernière, contre 91,86 dollars en 2019, selon la publication spécialisée dans la musique live Pollstar. Certains fans paient beaucoup plus sur le marché secondaire.

Voici plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi les prix des billets sont si élevés.

FRAIS

Lors de l'annonce du procès, le procureur général Merrick Garland a déclaré : "Ticketmaster peut imposer une liste apparemment sans fin de frais aux fans : "Ticketmaster peut imposer aux fans une liste apparemment sans fin de frais. Il s'agit notamment de frais de billetterie, de frais de service, de frais de commodité, de frais de platine, de frais de maître des prix, de frais par commande, de frais de manutention et de frais de traitement des paiements".

La plainte souligne que les frais payés pour assister à un concert aux États-Unis dépassent de loin ceux pratiqués dans des régions comparables du monde. Un rapport de 2018 du Government Accountability Office estime que ces frais font grimper le prix des billets de 27 % en moyenne.

Les frais de livraison pour couvrir les dépenses d'envoi, les frais d'installation payés à la salle de concert et les frais de traitement des billets peuvent s'additionner.

PRÉVENTES

Les billets pour les concerts les plus courus, tels que le Eras Tour de Taylor Swift ou le Renaissance World Tour de Beyonce, sont souvent vendus à l'avance aux membres du fan-club de l'artiste, ou réservés aux agents, aux salles, aux promoteurs et à d'autres personnes. Or, selon le ministère de la justice, les clauses d'exclusivité de Ticketmaster empêchent les artistes de vendre des billets directement aux fans inconditionnels et aux "fan-clubs" par le biais de fenêtres de prévente. Les tiers pratiquent souvent des tarifs inférieurs à ceux de Ticketmaster.

VENDEURS

Les revendeurs professionnels s'arrachent les billets des concerts les plus courus et font grimper les prix. Un rapport de 404 Media a révélé que les acheteurs professionnels de billets créaient plusieurs comptes liés à différentes adresses électroniques et cartes de crédit, et utilisaient même des navigateurs spécialisés, pour acheter des billets en prévente et contourner les mesures de protection mises en place par Ticketmaster pour déjouer les revendeurs à la sauvette.

PUISSANCE DU MARCHÉ

Selon les poursuites engagées par le ministère de la justice, Live Nation gère directement plus de 400 artistes musicaux et contrôle environ 60 % des promotions de concerts dans les grandes salles. Elle possède ou contrôle plus de 265 salles de concert en Amérique du Nord et, par l'intermédiaire de Ticketmaster, contrôle environ 80 % ou plus de la billetterie primaire pour les concerts dans les grandes salles.

"Aux États-Unis, où Ticketmaster détient une part de marché plus importante que sur les autres marchés, Ticketmaster est en mesure de pratiquer des prix plus élevés et d'imposer des frais plus importants qui ne sont pas liés à des prix plus élevés.

coûts plus élevés", a déclaré le ministère de la justice.