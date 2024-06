Live Nation Entertainment a déclaré vendredi qu'elle enquêtait sur une violation de données dans son unité Ticketmaster, découverte le 20 mai, la dernière d'une série de piratages d'entreprises très médiatisés au cours de l'année écoulée.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Live Nation a déclaré avoir découvert une "activité non autorisée" dans une base de données en nuage d'un tiers qui contenait principalement des données de Ticketmaster, et qu'elle travaillait avec des enquêteurs judiciaires.

La semaine dernière, un groupe de cybercriminels peu connu, ShinyHunters, a déclaré avoir volé les données d'utilisateurs de plus de 500 millions de clients de Ticketmaster, selon plusieurs médias.

Live Nation n'a pas mentionné ShinyHunters dans sa déclaration à la SEC.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette violation survient alors que l'organisateur de concerts fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation en raison de préoccupations antitrust. La semaine dernière, Live Nation a fait l'objet de la première d'une vague probable de poursuites antitrust à l'encontre des consommateurs, après que le gouvernement américain et des États eurent intenté une action en justice pour démanteler l'entreprise, arguant qu'avec son unité Ticketmaster, la société gonflait illégalement le prix des billets de concert.

Live Nation a déclaré dans son dossier que le 27 mai, "un acteur criminel menaçant a mis en vente sur le dark web ce qu'il prétendait être des données d'utilisateurs de l'entreprise".

"Nous nous efforçons de réduire les risques pour nos utilisateurs et pour l'entreprise, et nous avons informé les forces de l'ordre et coopérons avec elles", a déclaré l'entreprise. "Le cas échéant, nous informons également les autorités réglementaires et les utilisateurs de l'accès non autorisé à des informations personnelles."

La violation n'a pas eu et n'aura probablement pas d'impact matériel sur les activités ou les finances de Live Nation, a déclaré l'entreprise.

"Nous continuons à évaluer les risques et nos efforts de remédiation sont en cours", a déclaré Live Nation. (Reportage de Zeba Siddiqui à San Francisco ; Rédaction de Leslie Adler)