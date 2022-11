Un sénateur américain interroge Ticketmaster après des plaintes concernant les ventes de Taylor Swift

Dans une lettre adressée à Live Nation Entertainment Inc, la société mère de Ticketmaster, la sénatrice Amy Klobuchar, présidente de la commission antitrust du Sénat, a exprimé "de sérieuses inquiétudes quant à l'état de la concurrence dans l'industrie de la billetterie et son impact néfaste sur les consommateurs".

"Le pouvoir de Ticketmaster sur le marché primaire des billets l'isole des pressions concurrentielles qui poussent généralement les entreprises à innover et à améliorer leurs services", a ajouté Mme Klobuchar dans la lettre qu'elle a rendue publique. "Cela peut aboutir aux types de défaillances de service dramatiques que nous avons vues cette semaine, où ce sont les consommateurs qui en paient le prix."

Ticketmaster a déclaré jeudi dans un communiqué qu'il avait anticipé une forte demande de billets pour voir Swift se produire lors de sa première tournée en cinq ans, mais que l'intérêt extrême, combiné à des attaques de robots, a entraîné "un trafic sans précédent sur notre site" et des désagréments pour certains fans.

"Les plus grandes salles et les plus grands artistes se tournent vers nous parce que nous avons la meilleure technologie de billetterie au monde - cela ne signifie pas qu'elle est parfaite, et clairement pour la vente de Taylor, elle ne l'était pas", indique le communiqué. "Mais nous travaillons toujours à améliorer l'expérience d'achat de billets".

La société a ajouté qu'environ 15 % des interactions sur le site ont connu des problèmes et qu'elle a vendu 2 millions de billets mardi.

Ce jour-là, les fans de Swift ont envahi le site Web de Ticketmaster et ont dû faire face à de longs temps d'attente, beaucoup d'entre eux ne pouvant pas acheter de billets. La déclaration de Ticketmaster n'a répondu à aucune des préoccupations de Klobuchar en matière de concurrence.

Dans sa lettre, Mme Klobuchar a demandé au directeur général de Live Nation, Michael Rapino, de répondre à des questions telles que les sommes dépensées par l'entreprise pour mettre à niveau la technologie afin de gérer les pics de demande, et le pourcentage de billets de tournées de prestige réservés à la prévente. La déclaration de Ticketmaster n'a pas répondu à ces questions.

Live Nation et Ticketmaster ont fusionné en 2010 dans le cadre d'un accord approuvé par le ministère de la Justice. Le gouvernement peut contester une fusion achevée mais le fait rarement. Mme Klobuchar, dans sa lettre, a déclaré qu'elle avait été sceptique quant à la combinaison à l'époque.

Ticketmaster suscite la colère des artistes et des fans depuis des décennies. Au milieu des années 1990, le groupe grunge Pearl Jam a décidé de partir en tournée sans utiliser Ticketmaster mais a trouvé le service trop lourd et l'a réintégré après 14 mois.