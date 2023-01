Une commission du Sénat américain tiendra une audience le 24 janvier sur les questions relatives à l'industrie des billets.

L'audience de la Commission judiciaire du Sénat est intitulée "That's The Ticket : Promouvoir la concurrence et protéger les consommateurs dans le domaine du divertissement en direct". Le comité n'a pas divulgué les témoins.

En novembre, Ticketmaster a annulé une vente de billets prévue au grand public pour la tournée "Eras" de Swift, sa première en cinq ans, après que plus de 3,5 milliards de demandes de fans, de bots et de revendeurs aient submergé son site Web.

"Les problèmes au sein de l'industrie américaine de la billetterie ont été rendus douloureusement évidents lorsque le site Web de Ticketmaster a laissé tomber des centaines de milliers de fans qui espéraient acheter des billets pour la nouvelle tournée de Taylor Swift, mais ces problèmes ne sont pas nouveaux", a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar, qui dirige une sous-commission antitrust.

"Nous examinerons comment la consolidation dans les secteurs du spectacle vivant et de la billetterie nuit aux clients comme aux artistes."

Klobuchar et deux autres parlementaires ont fait valoir en novembre que Ticketmaster et son propriétaire Live Nation Entertainment devraient être démantelés par le ministère de la Justice si une quelconque faute est constatée dans une enquête en cours.

Ticketmaster, qui, selon les experts antitrust, détient plus de 70 % des parts de marché des services de billetterie primaire pour les principales salles de concert américaines, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters mardi soir.

En novembre, la société a nié toute pratique anticoncurrentielle et a noté qu'elle était toujours sous le coup d'un décret de consentement avec le ministère de la Justice suite à sa fusion avec Live Nation en 2010, ajoutant qu'il n'y avait aucune "preuve de violations systémiques du décret de consentement".

Les décrets de consentement sont souvent utilisés pour interdire des pratiques potentiellement anticoncurrentielles ou imposer d'autres exigences comme condition à l'approbation d'une fusion.

Un précédent litige entre Ticketmaster et le ministère de la Justice a abouti à un règlement en décembre 2019 prolongeant le jugement de consentement jusqu'en 2025.

Swift a déclaré précédemment que son équipe avait été assurée par les vendeurs de billets qu'ils pouvaient gérer une hausse de la demande et qu'il était "atroce" pour elle de voir des erreurs se produire sans aucun recours.