Live Oak Bancshares a annoncé que son conseil d'administration avait procédé à plusieurs nominations, notamment celle d'un nouveau directeur financier et d'un nouveau président de Live Oak Bancshares. Dans le cadre de l'évolution naturelle de son poste de partenaire général et cofondateur de Canapi Ventures, Neil L. Underwood a annoncé qu'il quittait ses fonctions de président de Live Oak Bancshares. William C. (BJ) Losch III, qui a été à la fois président de Live Oak Bank et directeur financier, ajoutera le rôle supplémentaire de président de Live Oak Bancshares à compter du 14 novembre 2023.

Phifer est trésorier depuis 2019 et occupe également le poste de responsable des finances, de la planification et de l'analyse depuis 2022. Il apporte une expérience approfondie à l'équipe de direction alors que l'entreprise continue d'offrir des produits, des services et des solutions bancaires innovants à ses clients. Avant de rejoindre Live Oak, M. Phifer était responsable du financement des dépôts chez Barclays US, où il gérait les finances et l'analyse des données d'un portefeuille de dépôts de 10 milliards de dollars.

Il a commencé sa carrière dans l'audit externe chez Deloitte, dans les bureaux de Boston et de Philadelphie, et a obtenu sa certification d'expert-comptable en 2006. M. Phifer est titulaire d'une licence en économie et en comptabilité du College of the Holy Cross de Worcester (Massachusetts). En outre, le conseil d'administration a reconnu la progression de la carrière de M. Underwood et son désir de se concentrer pleinement sur son rôle de leader au sein de Canapi Ventures.

M. Underwood restera un membre actif du conseil d'administration de Live Oak.