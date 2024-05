Live Ventures Incorporated est une société holding diversifiée. La société se concentre sur les acquisitions d'entreprises nationales de taille moyenne, axées sur la valeur. La société compte cinq segments : Retail-Entertainment, Retail-Flooring, Flooring Manufacturing, Steel Manufacturing, et Corporate and Other. Le secteur de la vente au détail d'articles de divertissement comprend Vintage Stock, Inc. qui vend au détail des films, de la musique, des objets de collection, des bandes dessinées, des livres, des jeux, des systèmes de jeu et des composants, neufs ou d'occasion. Le secteur de la vente au détail de revêtements de sol comprend Flooring Liquidators, Inc. qui se consacre à la vente au détail et à l'installation de sols, de moquettes et de comptoirs. Le secteur de la fabrication de revêtements de sol comprend Marquis Industries, Inc. qui fabrique et vend des moquettes et des revêtements de sol en vinyle et en bois. Le secteur de la fabrication d'acier comprend Precision Industries, Inc. qui fabrique et vend des plaques d'alliage et d'acier, des produits plats rectifiés et des tiges de forage.

Secteur Sociétés holdings