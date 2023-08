Live Ventures Incorporated est une société de portefeuille diversifiée. La société se concentre sur les acquisitions de sociétés nationales du marché intermédiaire. Son portefeuille de filiales d'exploitation diversifiées comprend des entreprises dans les secteurs du textile, des revêtements de sol, des outils, de l'acier, du divertissement et des services financiers. Elle exerce ses activités par le biais de quatre segments : la vente au détail, la fabrication de revêtements de sol, la fabrication d'acier et les services généraux et autres. Son secteur de la vente au détail comprend Vintage Stock, Inc, qui s'occupe de la vente au détail de films, de musique, d'objets de collection, de systèmes et de composants de jeux neufs et usagés, et ApplianceSmart, Inc, qui s'occupe de la vente d'appareils électroménagers neufs par le biais d'un magasin de détail. Le secteur de la fabrication de revêtements de sol comprend Marquis Industries, Inc. qui est engagée dans la fabrication et la vente de tapis et la vente de revêtements de sol en vinyle et en bois. Le secteur de la fabrication de l'acier comprend Precision Industries, Inc. qui fabrique et vend des plaques en alliage et en acier, des produits plats rectifiés et des tiges de forage.

Secteur Sociétés holdings