LiveCare, Inc. est un centre de santé composé de médecins, d'infirmières, de diététiciens et de coachs de santé spécialisés. La société se concentre sur la fourniture de solutions à l'épidémie de diabète grâce à la visibilité de l'état de santé quotidien, à la communication en temps utile, au soutien personnalisé et aux programmes conçus pour engager les diabétiques dans leur bien-être global. LiveCare Health est la solution de soins personnels pour les personnes âgées atteintes de diabète. LiveCare Health propose une solution, couverte par Medicare et d'autres assurances, pour aider à surmonter l'épidémie de diabète. La société prend en charge la santé d'un individu en aidant les patients à minimiser les effets du diabète de type II. Elle travaille également avec des médecins qui ont besoin de ses services spécialisés.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés