LiveCare Inc. a annoncé une expansion significative de la portée de ses services, l'ajout d'un éminent expert médical à son équipe et des réalisations remarquables de son équipe d'acquisition de patients. Tout d'abord, la société a réussi à obtenir une licence en Floride, en Ohio, au Michigan et au Texas, ouvrant ainsi un marché combiné d'environ 6 millions de personnes ayant besoin d'un suivi et de conseils en matière de diabète. Dans le cadre d'un mouvement stratégique visant à améliorer ses solutions de soins de santé et son expansion rapide, LiveCare Inc. est fière d'accueillir le Dr Nina Patel, MD, au sein de son équipe médicale.

Le Dr Patel, médecin titulaire au Centre national de réadaptation de Rancho Los Amigos, titulaire d'une bourse de recherche en néphrologie interventionnelle et responsable de la sécurité des patients, apporte une grande expertise à l'équipe. Elle a effectué sa résidence en médecine interne à l'hôpital Michael Reese de Chicago, dans l'Illinois, suivie d'une spécialisation en néphrologie à l'université de l'Indiana, à Indianapolis. Certifiée en néphrologie et en médecine interne, le Dr Patel est une spécialiste de la préservation des reins.

Avec l'arrivée du Dr Patel, l'expansion de LiveCare Inc. s'étendra bientôt à la Californie, ouvrant ainsi un marché supplémentaire d'environ 3 millions de personnes ayant besoin des services de LiveCare. La société travaille également activement à l'obtention d'une licence en Géorgie, en Caroline du Nord, à New York, en Caroline du Sud, en Illinois et en Pennsylvanie, dans le but de fournir un accès à un marché supplémentaire estimé à 6 millions de personnes ayant besoin de la solution de télésanté de LiveCare. Au milieu de ces expansions, LiveCare Inc. célèbre une nouvelle étape franchie par son équipe d'acquisition de patients.

Alors que l'équipe se développe parallèlement à l'expansion du marché, elle a ajouté de manière impressionnante plus de 40 patients en une seule journée, ce qui constitue une étape importante pour l'entreprise.