* LA CHUTE DES PRIX DU LITHIUM CHINOIS AU TROISIÈME TRIMESTRE EST COMPENSÉE PAR DES RÉDUCTIONS DE COÛTS
* CONFIANCE DANS LA CAPACITÉ DE L'ENTREPRISE À FINANCER SES PROJETS D'EXPANSION EN INTERNE
* LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, PAUL GRAVES : LA DEMANDE DE LITHIUM AU TROISIÈME TRIMESTRE N'A PAS ATTEINT DES NIVEAUX COMPATIBLES AVEC LA FORTE DEMANDE MONDIALE D'EV
* PDG : LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE POUR LES EV S'APPUIE SUR LES STOCKS CONSTITUÉS À LA FIN DE 2022 ET AU DÉBUT DE 2023
* PDG : S'ATTEND À UNE "AUGMENTATION RAPIDE" DU PRIX DES MATÉRIAUX DE BATTERIES LORSQUE LE RÉAPPROVISIONNEMENT REPRENDRA
* PDG : AUCUN SIGNE DE RECUL DE LA DEMANDE DE LITHIUM SUR LE MARCHÉ DU STOCKAGE DE L'ÉNERGIE
* PDG : LE PROJET D'EXPANSION EN ARGENTINE EST RETARDÉ PAR DES DIFFICULTÉS À OBTENIR DES TALENTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE : LE PROJET D'EXPANSION EN ARGENTINE EST RETARDÉ PAR DES DIFFICULTÉS À TROUVER DES TALENTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE
* PDG : LES PROJETS DE LITHIUM DE NEMASKA AU QUÉBEC RESTENT "TRÈS ATTRACTIFS" EN RAISON DE LEUR EMPLACEMENT, DE LEUR COÛT ET DE L'ACCÈS À L'HYDROÉLECTRICITÉ
* PDG : LES PROJETS D'EXPANSION CHINOIS ET AMÉRICAINS SE DÉROULENT COMME PRÉVU
* PDG : LES DONNÉES DU MARCHÉ SUGGÈRENT QUE LA PRODUCTION CHINOISE DE LITHIUM LÉPIDOLITE EST EN BAISSE
* PDG : L'ACHAT D'UNE PETITE SOCIÉTÉ MINIÈRE DE LITHIUM EN AUSTRALIE SERAIT "ABSOLUMENT" ENVISAGÉ APRÈS LA FIN DE LA FUSION AVEC ALLKEM.
* PDG : IL EST PROBABLE QUE L'ACQUISITION D'ACTIFS EN AUSTRALIE DEVIENNE "ASSEZ AGRESSIVE" APRÈS LA FIN DE LA FUSION AVEC ALLKEM
* PDG : L'ENTREPRISE N'A PLUS DE CONTRATS DE VENTE DE LITHIUM A PRIX FIXE Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise : (Rapport d'Ernest Scheyder)