Livent Corporation est une entreprise de lithium entièrement intégrée. La société fabrique du lithium destiné à une gamme de produits au lithium, qui sont principalement utilisés dans les batteries au lithium, les polymères spécialisés et les applications de synthèse chimique. Elle se concentre sur la fourniture de composés de lithium à haute performance pour les véhicules électriques (EV) et les marchés plus larges des batteries. La société fournit également du butyllithium, utilisé dans la production de polymères et de produits pharmaceutiques, ainsi qu'une gamme de composés de lithium spécialisés, y compris du lithium métal de haute pureté, utilisé dans les batteries non rechargeables et dans la production de matériaux légers pour les applications aérospatiales. Sa catégorie de produits comprend l'hydroxyde de lithium, le butyllithium, le lithium métal de haute pureté, le carbonate de lithium et le chlorure de lithium. Elle sert une variété d'applications industrielles, pharmaceutiques, aérospatiales, électroniques, agricoles et de polymères.

Secteur Chimie de spécialité