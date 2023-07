LIVEPERSON, INC. : Loop Capital revoit son opinion et passe à neutre

LivePerson, Inc. est une société d'intelligence artificielle conversationnelle (IA). La société opère à travers deux segments : Business et Consumer. Le segment Business permet aux marques d'exploiter le moteur d'intelligence de Conversational Cloud pour entrer en contact avec les consommateurs par le biais d'une suite intégrée de technologies de messagerie commerciale mobile et en ligne. Le segment Consumer facilite les transactions en ligne entre les experts et les utilisateurs à la recherche d'informations et de connaissances moyennant paiement, par le biais de la messagerie mobile et en ligne. Ses offres de solutions commerciales comprennent notamment The Conversational Cloud, l'IA conversationnelle de LivePerson, WildHealth, e-Bot7, Tenfold et VoiceBase. Son offre de services aux consommateurs est une place de marché en ligne qui met en relation des experts qui fournissent des informations et des connaissances contre rémunération via une messagerie mobile et en ligne avec des utilisateurs. Les solutions de messagerie mobile et en ligne de la société s'adressent aux dirigeants d'entreprise dont la principale responsabilité est d'optimiser le service à la clientèle, les ventes et le marketing.

Secteur Services et conseils en informatique