LiveRamp Holdings, une société de logiciels qui aide les marques, les annonceurs et les détaillants à mettre en relation des ensembles de données clients, a déclaré mercredi à Reuters qu'elle avait accepté d'acquérir la startup de données marketing Habu pour un montant de 200 millions de dollars en espèces et en actions.

L'opération permettra à leurs clients - dont des noms notables tels que Walmart, PepsiCo et DISH Media - de partager plus facilement les données relatives aux clients avec leurs partenaires commerciaux, y compris les annonceurs et les autres magasins.

"Habu est bien connu dans l'industrie pour avoir construit une couche d'application légère et vraiment simple qui rend les données encore plus faciles à utiliser. Nous allons l'intégrer et l'adopter dans notre base de clients beaucoup plus large et rendre les choses encore plus faciles pour eux", a déclaré Scott Howe, PDG de LiveRamp, lors d'une interview.

Habu est spécialisé dans les "salles blanches", qui aident les plateformes de contenu à préserver la confidentialité des données des utilisateurs lorsqu'elles interagissent avec les annonceurs.

Pour vraiment faire évoluer les choses, le fait de pouvoir intégrer (Habu) dans une grande entreprise comme LiveRamp apportera beaucoup plus de valeur à nos clients", a déclaré Matt Kilmartin, PDG de Habu, à l'agence Reuters.

LiveRamp paiera environ 170 millions de dollars en espèces et 30 millions de dollars en actions LiveRamp pour Habu. L'opération devrait être finalisée au cours du trimestre de mars, a déclaré LiveRamp.

LiveRamp, basée à San Francisco, s'attend à ce que Habu réalise un chiffre d'affaires d'environ 18 millions de dollars au cours de l'exercice 2025.

Evercore et Baker McKenzie ont conseillé LiveRamp pour la transaction. Goldman Sachs et Gunderson Dettmer ont conseillé Habu. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction d'Aurora Ellis)