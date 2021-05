LiveRamp : Une étude indépendante indique que l'Authenticated Traffic Solution de LiveRamp génère plus de 340 % de retour sur investissement pour les spécialistes du marketing

L’adoption mondiale d’ATS renforce sa position en tant que solution post-cookie leader au sein de l’écosystème, qui dépasse les 400 éditeurs et les 70 plateformes

LiveRamp® (NYSE : RAMP), plateforme leader de connectivité des données, a annoncé que sa solution Authenticated Traffic Solution (ATS) avait été adoptée par plusieurs centaines d’éditeurs, de marques et de plateformes dans le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Australie et au Japon. Plus de 70 plateformes d’offre et de demande et plus de 400 éditeurs, notamment 70 % des sociétés du Comscore 20 et 65 % des sociétés du Comscore 50, ont adopté ATS pour offrir aux spécialistes du marketing un moyen plus efficace d’atteindre leurs clients, et de mesurer les résultats des campagnes sans cookies tiers ou identificateurs d’appareils.

« Le secteur numérique connaît une transformation massive avec la fin des cookies tiers et des identifications d’appareils mobiles. Nous avons tenté de créer une infrastructure neutre et interopérable destinée à cette nouvelle ère, et la formidable adoption mondiale d’ATS prouve que nous y sommes parvenus », a déclaré Scott Howe, PDG de LiveRamp. « Autrement dit, ATS permet aux éditeurs et spécialistes du marketing de prendre le contrôle de leurs données. La solution génère de meilleurs résultats pour les spécialistes du marketing, des rendements supérieurs pour les éditeurs, et fournit l’opportunité d’une plus grande transparence. Plus de 100 marques utilisent ATS, y compris des clients via des agences partenaires, et nous nous attendons à ce que ce chiffre continue de croître. »

Éditeurs

Les éditeurs tirent parti d’ATS pour créer des inventaires basés sur les individus et améliorer la monétisation, y compris Microsoft Advertising, deuxième plus grand éditeur mondial, qui a constaté une augmentation supérieure à 40 % des CPM sur les impressions authentifiées. L’ampleur de l’adoption d’ATS à travers le monde indique que de nombreux éditeurs considèrent la solution de LiveRamp non seulement comme une solution viable pour leur entreprise, mais également comme un moyen essentiel pour desservir leurs audiences diversifiées et uniques. Parmi les autres éditeurs notables ayant adopté ATS figurent : Realtor.com, CafeMedia, Tubi, et The McClatchy Company aux États-Unis ; Dennis Publishing, eBay Classifieds Group UK, et IDG au Royaume-Uni ; Burda Community Network en Allemagne ; et Cricket Australia, premier éditeur « in-app » (à applications intégrées) ayant adopté ATS, entre autres.

« Les téléspectateurs sont désormais bien intégrés dans les environnements de streaming, qui sont fragmentés en un large éventail de plateformes d’appareils pour les publicitaires. Ceci rend multidimensionnel le défi du spécialiste en marketing consistant à atteindre et mesurer une audience cible, et la possession d’un identificateur basé sur les individus est importante pour veiller à ce que les campagnes publicitaires soient pertinentes sur tous les canaux et appareils », a commenté Mark Rotblat, directeur des recettes chez Tubi. « LiveRamp nous aide à établir des relations de première partie authentifiées avec nos spectateurs, afin que nous puissions continuer de délivrer des expériences percutantes à grande échelle. »

« Le fait d’avoir fait partie des premiers utilisateurs de la solution ATS de LiveRamp en Europe n’a fait que renforcer nos relations avec nos précieux éditeurs partenaires », a ajouté Mandy Schwab, directrice des médias numériques chez Burda Community Network (BCN). « Depuis l’intégration de la solution ATS de LiveRamp il y a un an, nous avons permis à plusieurs marques de médias de saisir avec succès l’opportunité de mieux monétiser les inventaires médias via une identité basée sur les individus et respectueuse de la confidentialité. »

« Aux côtés de LiveRamp, nous restituons le pouvoir aux éditeurs », a déclaré Paul Bannister, directeur de la sécurité chez CafeMedia. « Nous permettons à nos milliers de marques de médias d’augmenter leur chiffre d’affaires en activant des données de première partie de manière sécurisée et axée sur la confidentialité, sans avoir à se soucier des fuites de données, notamment grâce à la robuste technologie de contrôle des données d’éditeurs de LiveRamp. Nous constatons d’ores et déjà que les audiences authentifiées génèrent des revenus nettement supérieurs par rapport à l’utilisation de cookies tiers. »

Marques

Une nouvelle étude Total Economic Impact™ (TEI) de Forrester Consulting, commandée par LiveRamp, indique que les publicitaires qui utilisent la solution ATS de LiveRamp peuvent bénéficier d’un RSI de 343 % en trois ans, avec un remboursement seulement six mois après l’investissement initial.

À l’échelle mondiale, plus de 100 marques sur plusieurs segments verticaux sont d’ores et déjà conscientes de l’urgence de trouver une alternative à la dépréciation des données, adoptant la solution ATS en tant que solution durable et précieuse pour une activation, une mesure et une attribution fluides sur tous les écrans, applications intégrées mobiles, TV connectées et OTT. En comparaison avec les campagnes utilisant les cookies tiers, les spécialistes du marketing ont constaté des améliorations significatives grâce à LiveRamp, parmi lesquelles :

Une augmentation de 403 % des réservations de voyage pour les principales chaînes hôtelières internationales

Un taux d’achèvement de vidéo (Video Completion Rate, VCR) de 85 à 95 % pour les principales organisations de santé sociale à but non lucratif

Une augmentation moyenne de 84,3 % du retour durable sur les dépenses publicitaires pour de multiples marques au cours de l’année dernière

En permettant la création de plusieurs centaines de campagnes publicitaires de marques rien qu’au premier semestre 2021, ATS offre une approche basée sur les individus afin de connecter les audiences sur tous les canaux, rendant ainsi les interactions avec les consommateurs à la fois pertinentes, exploitables et mesurables. À l’heure où les marques et leurs agences ont opéré une réorientation rapide l’an dernier, elles se sont tournées vers LiveRamp pour activer des segments parmi les plateformes technologiques et les éditeurs, afin d’atteindre de véritables individus - ni des cookies, ni des identificateurs d’appareils.

« Même avant le déploiement des cookies tiers, nous utilisions des identificateurs alternatifs afin de délivrer un marketing plus pertinent et d’améliorer les résultats marketing, notamment dans le cadre des campagnes vidéo en ligne dans la mesure où les consommateurs consacrent de plus en plus de temps à la vidéo », a déclaré Manuel Cimarosti, directeur des analyses médias et de la stratégie de données chez Danone. « Rien que dans le premier test, ATS a délivré une augmentation de 4 % du taux d’achèvement de vidéo, en plus d’une amélioration de 40 % de l’efficience des indicateurs de coûts par rapport aux cookies. Ces résultats sont extrêmement précieux à l’heure où nous poursuivons le développement de nos relations de première partie avec les consommateurs sur un plus grand nombre de points de contact, et où nous réinvestissons les économies pour accroître notre portée. »

« Notre industrie est à la croisée des chemins : nous pouvons soit aller de l’avant en adoptant une approche transparente et plus soucieuse de la confidentialité en matière d’authentification des utilisateurs, soit risquer de subir les mêmes défaillances que celles constatées avec les cookies », a ajouté Liane Nadeu, vice-présidente principale et responsable des médias de précision et des investissements chez Digitas North America. « Nous conseillons à nos clients de tirer parti du temps qui reste avant la disparition des cookies tiers dans l’écosystème, et de tester et investir dans des solutions authentifiées qui permettront de conserver la confiance des consommateurs à l’avenir. »

Plateformes

Bénéficiant d’un vaste soutien de la part des plateformes depuis son entrée sur le marché, l’identificateur est disponible avec toutes les principales plateformes mondiales côté offre, parmi lesquelles Index Exchange, Magnite, OpenX, PubMatic, et plus récemment Xandr. ATS est également disponible sur toutes les principales plateformes côté demande, parmi lesquelles Amobee, Beeswax, Criteo, MediaMath, Roku et The Trade Desk.

« ATS est conçue pour résister à l’épreuve du temps, consciente des futures réglementations en matière de confidentialité, et veille à ce que les consommateurs bénéficient d’un échange de valeur », a ajouté Travis Clinger, vice-président principal de l’adressabilité et de l’écosystème. « Incontestablement, les authentifications offrent des inventaires de valeur supérieure, ainsi que de meilleures performances. Les entreprises qui adoptent une stratégie d’authentification dès aujourd’hui bénéficieront d’un avantage concurrentiel significatif en remplaçant les identificateurs mobiles, les cookies et autres identificateurs problématiques qui n’accordent pas la priorité à la confidentialité des consommateurs. »

