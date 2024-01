LiveRamp Holdings, Inc. est une entreprise technologique mondiale. La plateforme d'entreprise de la société permet la collaboration des données, où les entreprises peuvent partager des données de consommateurs de première partie avec des partenaires commerciaux de manière décrochée et dans le respect de la vie privée. Sa plateforme LiveRamp Data Collaboration permet à une organisation d'unifier les données des clients et des prospects (premières, secondes ou tierces) afin d'obtenir une vue unique du client tout en protégeant la vie privée des consommateurs. Ses solutions comprennent la collaboration en matière de données, l'activation, la mesure et l'analyse, l'identité et le marché des données. Elle permet aux organisations d'exploiter les données de leurs clients et prospects dans les écosystèmes numériques et télévisuels, ainsi que dans les applications d'expérience client qu'elles utilisent, grâce à un processus de mise en correspondance des données sûr et sécurisé appelé data onboarding. Sa plateforme permet aux clients de combiner des fichiers de données disparates (généralement l'exposition à la publicité et les événements clients, comme les transactions), en remplaçant les identifiants clients par RampID.

Secteur Logiciels