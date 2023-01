Livestock Improvement Corporation Limited annonce ses résultats pour le semestre terminé le 30 novembre 2022

Livestock Improvement Corporation Limited a publié ses résultats pour le semestre clos le 30 novembre 2022. Pour le semestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 177,2 millions NZD, contre 169,36 millions NZD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 33,3 millions NZD, contre 50,76 millions NZD un an plus tôt.

Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,23 NZD contre 0,25 NZD l'année précédente. Le bénéfice de base par action est de 0,23 NZD contre 0,36 NZD l'année précédente.