Livestock Improvement Corporation Limited est une coopérative de technologie agricole (agri-tech) et d'amélioration des troupeaux basée en Nouvelle-Zélande, qui donne des moyens aux éleveurs de bétail en leur fournissant de la génétique et de la technologie. Les segments de la société comprennent la génétique du marché néo-zélandais, les tests de troupeau, les logiciels agricoles et les diagnostics. Le segment de la génétique du marché néo-zélandais fournit du matériel de reproduction génétique bovin et des services connexes, principalement aux producteurs laitiers. Le segment des tests de troupeaux est engagé dans les tests de troupeaux et l'enregistrement des animaux pour les éleveurs. Le segment des logiciels agricoles s'occupe de l'enregistrement des données, des étiquettes et des services d'information de gestion agricole. Le segment Diagnostics fournit des services de tests d'acide désoxyribonucléique (ADN) et de santé animale. Les produits et services de la société comprennent MINDA, Premier Sires, Alpha, Herd Testing, et Animal Health and DNA Testing. La société aide ses clients à prendre des décisions concernant leurs animaux et leurs exploitations agricoles grâce à MINDA, son système de gestion des troupeaux.

Secteur Pêche et agriculture