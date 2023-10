LiveTiles Limited a annoncé la démission de son président, Jesse Todd, et de ses directeurs non exécutifs, Vanessa Ferguson et Kevin Young, avec effet immédiat. LiveTiles a nommé Steven Gray au poste de président et Lisa Sarago au poste de directrice non exécutive du conseil d'administration. Ces nominations prennent effet immédiatement avec l'intention de passer à une (des) nomination(s) permanente(s) lors de la prochaine assemblée générale annuelle, sous réserve de ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2023.

Karl Redenbach restera au conseil d'administration en tant que directeur général et directeur exécutif. Steven Gray : Steven Gray rejoint le conseil d'administration en tant que président. Steven Gray est le fondateur de Land on Heart, créée en 2023, et d'Utilitise IT, créée en 2016.

Avec plus de 30 ans d'expérience en matière de technologie et de direction d'entreprise, il a fait preuve d'excellence dans la transformation des technologies de l'information et l'amélioration des résultats des services grâce à la technologie au sein de plusieurs organisations australiennes, notamment Coles, Transurban, Spotless et KPMG Australia. Lisa Sarago : Lisa Sarago rejoint le conseil d'administration en tant qu'administratrice non exécutive. Lisa est actuellement directrice générale de Land on Heart, une organisation qui se consacre à la promotion de la sensibilisation et de l'éducation culturelles au sein des entreprises.

Elle apporte une expérience opérationnelle substantielle grâce à ses précédentes fonctions de direction, ayant été directrice générale de Goanna Education, Goanna Solutions, Australian Indigenous Leadership Centre, et NPAWS. Les réalisations de Lisa ont été récompensées par le prix 2022 Indigenous Leader of the Year, décerné par Women In Digital.