LiveTiles Limited est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) basé en Australie. La société se spécialise dans le développement et la vente de logiciels d'expérience des employés pour la collaboration et la communication des employés, en créant et en fournissant des solutions qui favorisent la transformation numérique, la productivité et l'engagement des employés sur le lieu de travail moderne. Les segments de la société comprennent la plateforme d'expérience des employés (EX), les programmes d'expérience des employés (EX) et My Net Zero (MNZ). Son segment EX Platform est engagé dans la vente de logiciels et de services liés aux logiciels. Son segment EX Programs fournit des services liés à l'expérience des employés. Son segment MNZ fournit des services de conseil aux employeurs et aux employés en matière de changement climatique. La société opère également à travers trois segments géographiques : Amériques, APAC et EMEA. Ses filiales comprennent My Net Zero R&D Pty Ltd, LiveTiles Holdings Pty Ltd, LiveTiles APAC Pty Ltd, LiveTiles Portugal, Unipessoal LDA et Hyperfish, Inc.

Secteur Logiciels