LiveVox Holdings, Inc. (LiveVox), anciennement Crescent Acquisition Corp, est une plateforme de centre de contact basée sur le cloud. La société se concentre sur la fourniture d'outils de service client et d'engagement numérique basés sur le cloud. LiveVox intègre des communications omnicanales, la gestion de la relation client (CRM) et l'optimisation des effectifs (WFO), ce qui permet de réduire le risque de conformité. La plateforme de la société présente des capacités de données unifiées qui permettent d'accéder facilement aux données des clients à travers différents canaux et LiveVox Bot, doté d'intelligence artificielle (IA).

Secteur Services et conseils en informatique