LiveWire Group, Inc. est une marque de motos entièrement électriques qui se concentre sur les motos électriques à deux roues. La société opère à travers deux segments : Electric Motorcycles et STACYC. Le segment des motos électriques se concentre principalement sur la conception et la vente de motos électriques et vend également des pièces détachées, des accessoires et des vêtements pour motos électriques. Les motos électriques sont vendues en gros à un réseau de concessionnaires et de détaillants indépendants, au détail par l'intermédiaire d'un concessionnaire appartenant à la société, et par le biais de ventes en ligne. Le segment des motos électriques vend des motos électriques sous la marque LiveWire. Le segment STACYC se concentre principalement sur la conception et la vente de vélos d'équilibre électriques pour enfants. Les produits du segment STACYC sont vendus en gros à des revendeurs indépendants et à des distributeurs indépendants, ainsi que directement aux consommateurs en ligne. Le segment STACYC vend des vélos d'équilibre électriques sous la marque STACYC tout en travaillant avec des partenaires de marque sur des produits co-marqués.

Secteur Produits de récréation