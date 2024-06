LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits pharmaceutiques. Les principaux produits de la société comprennent des préparations de médecine occidentale telles que des médicaments gastro-intestinaux, des médicaments cardiovasculaires, des médicaments antimicrobiens et des médicaments à base de gonadotrophine, des préparations de médecine chinoise, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits intermédiaires, des réactifs et des équipements de diagnostic. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques