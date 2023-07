Lixte Biotechnology Holdings, Inc. est une société de découverte de médicaments qui utilise la technologie des biomarqueurs pour identifier les cibles enzymatiques associées à des maladies communes graves, puis conçoit de nouveaux composés pour attaquer ces cibles. Le portefeuille de produits de la société est principalement axé sur les inhibiteurs de protéines phosphatases, utilisés seuls ou en combinaison avec des agents cytotoxiques et/ou des bloqueurs de rayons X et de points de contrôle immunitaire. Il comprend deux catégories de composés à différents stades de développement préclinique et clinique qui ont un potentiel thérapeutique non seulement pour le cancer, mais aussi pour d'autres maladies débilitantes et potentiellement mortelles. Elle se concentre sur les activités de développement de sa série de médicaments LB-100. La série LB-100 consiste en de nouvelles structures qui traitent non seulement plusieurs types de cancer, mais aussi des maladies vasculaires et métaboliques. La série LB-200 contient des composés qui ont le potentiel d'être efficaces dans leur catégorie et qui peuvent être utiles pour le traitement des maladies héréditaires chroniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale