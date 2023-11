Lizhi Inc est une société de portefeuille principalement engagée dans l'exploitation d'un écosystème audio mondial composé de réseaux sociaux basés sur l'audio, de portefeuilles de contenu podcast et de communautés audio. La société exploite la communauté audio en ligne par le biais de l'application LIZHI (App), qui est une destination en ligne unique permettant aux utilisateurs de créer, stocker, partager, découvrir et interagir par le biais de l'audio sur les appareils mobiles et autres appareils intelligents. La société fournit des services de podcast principalement via deux plateformes, LIZHI App et LIZHI Podcast. Les utilisateurs peuvent accéder à l'App sur leurs appareils mobiles et leurs produits audio embarqués pour écouter une abondance de contenu audio. Le contenu audio de la société couvre un large éventail de catégories, générées par ses utilisateurs ou des podcasts payants sélectionnés, offrant des technologies audio et d'intelligence artificielle innovantes pour se connecter les unes aux autres. La société vend également des cadeaux virtuels aux utilisateurs pour payer les divertissements audio sélectionnés et le podcast et fournit également des services publicitaires.

Secteur Internet