LKP Securities Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans le secteur des services financiers et fournit des solutions financières et d'investissement. La société propose des services de conseil et de négociation d'actions basés sur la recherche aux particuliers, aux entreprises et aux clients de détail. Elle fournit une gamme de services financiers, notamment le courtage d'actions au comptant et de produits dérivés, la négociation sur Internet, les services de démat, la recherche, le courtage de dettes et de marchés monétaires, la banque d'affaires, les devises, les prêts contre actions et le financement sur marge, les fusions et acquisitions, le négoce de matières premières, la distribution de fonds communs de placement et la distribution d'introductions en bourse (nouvelles émissions), entre autres. Elle est négociante sur les marchés de la dette et exécute des transactions institutionnelles spécialisées pour le compte d'investisseurs institutionnels étrangers, de fonds communs de placement, de banques, de négociants principaux, de grandes entreprises et de fonds de prévoyance. Elle propose aux entreprises des solutions de couverture sur les métaux précieux, les produits industriels, l'énergie et les matières premières agricoles. Elle propose également des opérations sur les paires de devises.