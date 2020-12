LKQ Corporation : Techniquement solide 21/12/2020 | 11:12 Nicolas Aleksy 21/12/2020 | 11:12 21/12/2020 | 11:12 achat En cours

Cours d'entrée : 35.42$ | Objectif : 37.25$ | Stop : 35.15$ | Potentiel : 5.17% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 37.25 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 24.77 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 37.09 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 37.25 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Sous-secteur Vente en gros de pièces automobile et camion Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LKQ CORPORATION 1.26% 11 002 GENUINE PARTS COMPANY -8.19% 14 070 BAPCOR LIMITED 19.53% 1 976 INTER CARS S.A. 8.78% 863 KMC (KUEI MENG) INTERNATION.. 68.22% 805 - UNI-SELECT INC. -31.96% 257

Données financières USD EUR CA 2020 11 564 M - 9 499 M Résultat net 2020 626 M - 514 M Dette nette 2020 4 131 M - 3 393 M PER 2020 17,7x Rendement 2020 - Capitalisation 11 002 M 11 002 M 9 037 M VE / CA 2020 1,31x VE / CA 2021 1,19x Nbr Employés 51 000 Flottant 93,2% Prochain événement sur LKQ CORPORATION 25/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 41,20 $ Dernier Cours de Cloture 36,15 $ Ecart / Objectif Haut 49,4% Ecart / Objectif Moyen 14,0% Ecart / Objectif Bas 2,35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Dominick Paul Zarcone President, Chief Executive Officer & Director Joseph M. Holsten Executive Chairman Varun Laroyia Chief Financial Officer & Executive Vice President Michael T. Brooks Chief Information Officer & Senior Vice President John F. O'Brien Independent Director