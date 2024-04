LKQ Corporation figure parmi les principaux distributeurs nord-américains de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de pièces de rechange automobiles neuves et d'occasion (92,8%) : roues, pare-chocs, pièces de châssis, etc. Le groupe propose également des prestations de réparation des véhicules, d'entretien, de maintenance, etc. ; - autres (7,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,6%), Royaume Uni (12,6%), Allemagne (12,4%) et autres (24,4%).

