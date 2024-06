Le 3 juin 2024, F9 Investments, LLC, a publié une déclaration en réponse aux affirmations de LL Flooring concernant les intentions de F9 et la capacité stratégique du conseil d'administration actuel de la société. Tom Sullivan, fondateur de F9 et fondateur et ancien PDG et président de Lumber Liquidators, la société qui a précédé LL Flooring, a déclaré : "En tant que principal actionnaire de la société, il cherche à obtenir trois sièges au conseil d'administration de la société, composé de neuf personnes, afin de protéger la valeur de son investissement et celle de toutes les parties prenantes. Il ne cherche donc pas à prendre le contrôle de la société.

Au contraire, comme il l'a déclaré précédemment, il pense que la société a désespérément besoin de dirigeants forts au sein du conseil d'administration, capables d'assurer la surveillance nécessaire et d'apporter une expérience en matière de création de valeur. Notamment, sous le conseil d'administration actuel, le cours de l'action de la société a chuté de plus de 63 %, 93 % et 83 % sur 1, 3 et 5 ans, respectivement, et le soi-disant plan stratégique en 5 étapes du conseil d'administration a été un échec lamentable. De plus, F9 Investments pense que le processus de vente du conseil d?administration a été une véritable imposture, puisque le conseil d?administration a révélé qu?il avait reçu de nombreuses offres premium de la part d?enchérisseurs de bonne foi, pour ensuite les rejeter ou les ignorer alors que le cours de l?action de la société s?effondrait.

F9 Investments estime également que le projet du conseil d'administration de conclure un contrat de cession-bail pour son centre de distribution est à courte vue, qu'il augmentera très probablement les dépenses et qu'il sera destructeur de valeur à long terme. F9 Investments estime que les affirmations contenues dans la lettre que la société a envoyée aux actionnaires le 3 juin 2024 sont trompeuses et délirantes et l'amènent à penser que le conseil d'administration ne cherche qu'à se retrancher et ne reconnaît pas la situation désastreuse de la société malgré le fait qu'elle ait récemment révélé que ses auditeurs estiment que la société risque de faire faillite si sa situation financière continue de se détériorer. En outre, F9 Investments a exhorté les actionnaires à voter pour Tom Sullivan, Jason Delves et Jill Witter et à "s'abstenir" de voter pour tous les candidats de la société au conseil d'administration.

sur tous les candidats de la société figurant sur sa carte de procuration lors de l'assemblée annuelle de la société.