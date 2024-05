LL Flooring Holdings, Inc. est un détaillant spécialisé dans les revêtements de sol durs, ainsi que dans les améliorations et les accessoires pour revêtements de sol durs. Ses outils en ligne, tels que Picture It ! Floor Visualizer, aident également les clients à trouver la bonne solution pour l'espace qu'ils ont imaginé. La société propose un assortiment de revêtements de sol durs, notamment des revêtements résilients hybrides imperméables, des planches de vinyle imperméables, du bois dur massif et d'ingénierie, des stratifiés, du bambou, des carreaux et du liège, ainsi qu'une gamme d'améliorations et d'accessoires pour compléter les revêtements de sol. La société propose également à ses clients des services de livraison et d'installation à domicile. Elle vend principalement aux consommateurs ou aux professionnels spécialisés dans les revêtements de sol, tels que les installateurs de revêtements de sol, les rénovateurs et les petits et moyens constructeurs de maisons (Pros) au nom des consommateurs, par le biais d'un réseau de magasins situés dans les zones métropolitaines. La société opère dans environ 437 magasins de détail. La société propose également des marques : Bellawood, Coreluxe, ReNature by Coreluxe et Duravana.