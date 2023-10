LL Flooring Holdings, Inc. est un détaillant spécialisé multicanal de revêtements de sol durs, d'améliorations et d'accessoires pour revêtements de sol durs. La société propose un vaste assortiment de revêtements de sol durs, notamment des revêtements résilients hybrides imperméables, des planches de vinyle imperméables, du bois dur massif et d'ingénierie, du stratifié, du bambou, du carrelage et du liège, ainsi qu'une gamme d'améliorations et d'accessoires pour les revêtements de sol. La société propose également à ses clients des services de livraison et d'installation à domicile. La société vend principalement aux consommateurs ou aux professionnels du revêtement de sol, tels que les installateurs de revêtements de sol, les rénovateurs et les petits et moyens constructeurs de maisons (Pros) au nom des consommateurs par le biais d'un réseau de magasins situés dans les zones métropolitaines. La société exploite environ 442 magasins de détail dans 47 États. Les filiales de la société comprennent LL Flooring, Inc, LL Flooring Services, LLC, Lumber Liquidators Leasing, LLC, Lumber Liquidators Foreign Holdings, LLC et Lumber Liquidators Canada ULC.

Secteur Consommation cyclique