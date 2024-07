Regulatory News:

Comme initialement présenté, cette plateforme a pour ambition de devenir la plateforme la plus complète du marché pour les artistes.

Cette plateforme s’inscrit dans un marché de la musique en croissance, qui aujourd’hui affiche un revenu global de 28,3 milliards de dollars, auquel s’ajoutent les revenus liés aux droits d’auteurs et celui de la musique live, et qui présente des challenges de monétisation et de gestion pour les artistes.

Cette nouvelle plateforme va notamment :

- Fédérer l’ensemble des flux monétaires d’un artiste ou d’un label.

- Créer des nouvelles sources de revenu telles que les abonnements en direct avec les fans.

- Proposer des revenus liés au licensing et à l’exploitation des œuvres sur YouTube.

- La gestion des droits d’auteurs.

- La distribution du catalogue de l’artiste vers l’ensemble des plateformes de streaming.

- Différents services de promotion et des outils marketing.

- Permettre la gestion et la publication sur l’ensemble des réseaux sociaux.

- De nombreux outils d’analyse de performance.

Cette plateforme s’adresse aux artistes, aux labels et à l’ensemble des personnes qui souhaitent participer au développement de la carrière d’un artiste.

Une grande partie des services seront déjà déployés progressivement en juillet et en août avec une version beta qui s’arrêtera le 2 septembre.

Une information plus complète du plan 2024, qui concerne la plateforme mais aussi le player Winamp, sera partagée lors de la visioconférence que la société organise le jeudi 4 juillet à 18h00.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Publication du chiffre d’affaires semestriel – 31 juillet 2024

À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

