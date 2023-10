DocuSign Envelope ID: 3AA8A351-B6A2-46D7-9E9A-60910AFA54DC

RAPPORT DE GESTION INTERMEDIAIRE

RAPPORT D'ACTIVITE

Six mois marqués par le lancement en mode Beta, d'une partie de la plateforme Winamp et des premiers droits perçus par la plateforme Bridger

• Chiffre d'affaires semestriel : € 1.048 k

Résultat opérationnel courant semestriel : € - 2.483 k

• Résultat opérationnel semestriel : € - 10.473 k

Dont € - 7.359 K de moins-value sur les titres Azerion

Alexandre Saboundjian, CEO : " Le 1er semestre 2023 a été une période charnière pour le Groupe, puisque la cession du pôle Targetspot, intervenue le 23 décembre 2022, avec pour objectif de nous repositionner vers une activité plus créatrice de valeur à terme et moins exposée au marché aléatoire de la publicité, nous a plongés dans une réorganisation financière non souhaitée et non prévue. Les résultats du 1er semestre sont fortement impactés par la moins-value des actions Azerion, versées dans le cadre de la cession de Targetspot à Azerion. Llama Group se réserve dans ce cadre la possibilité de saisir toute autorité compétente, pour préserver ses intérêts, ceux de ses collaborateurs et de ses actionnaires. Aujourd'hui, toutes les équipes sont fortement mobilisées et pleinement concentrées sur le plan de développement avec le cap de finaliser la livraison des premières versions des produits aussi bien Web que Mobiles. Les échanges et discussions que nous menons confirment la pertinence de notre positionnement, plus créateur de valeur."

Les six premiers mois de l'année 2023 ont été essentiellement marqués au niveau produit par le lancement, en version Beta, d'une partie de la plateforme Winamp et par la finalisation de la plateforme Bridger qui a permis, fin du premier semestre, la perception des premiers droits d'auteurs gérés par Bridger.

Winamp, a lancé, en mars 2023, en mode Beta, sa plateforme "Winamp For Creators" qui a pour objectif de devenir le one-stop shop par lequel les artistes auront la possibilité de gérer l'ensemble de la monétisation de leurs œuvres musicales via la distribution, le licensing, la création de NFT, la gestion de leurs droits d'auteurs ainsi que l'accès à une Fanzone permettant aux artistes de fournir du contenu exclusif par la création d'abonnement en direct avec les fans.

A ce jour, les fonctionnalités de distribution ainsi que la Fanzone sont disponibles dans "Winamp for Creators", la fonctionnalité NFT sera, quant à elle, introduite d'ici la fin de l'année 2023. Toujours d'ici la fin de l'année 2023, la plateforme sera disponible en français et en espagnol afin de toucher un public plus large d'artistes. De multiples outils marketing destinés aux artistes leur permettant de promouvoir leurs œuvres, seront également lancés d'ici la fin de l'année.

Enfin, l'intégration des services de gestion de droits d'auteurs et de licensing, déjà disponibles via les plateformes Bridger et Jamendo, sera réalisée progressivement dans "Winamp for Creators" dans le courant du premier semestre 2024.

A ce jour, "Winamp for Creators" compte déjà plus de 17.000 artistes indépendants. Un focus spécifique a été mis afin de migrer les artistes de Jamendo dans « Winamp for Creators ». L'année prochaine sera consacrée au recrutement d'artistes, avec la volonté d'atteindre 100.000 artistes avant fin 2024, ainsi qu'à la mise en place de partenariats avec des acteurs du monde de la musique.