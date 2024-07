Regulatory News:

Llama Group (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM):

Pour la première fois de son histoire, le player Winamp est disponible en version mobile sur iOS et Android. Sont conservées ses fonctionnalités historiques, auxquelles viennent s’ajouter de nouvelles, répondants aux tendances de consommation audio actuelles.

Les éléments fondamentaux sont la lecture des morceaux stockés localement, dans le cloud et sur la Fanzone, la possibilité de calibrer son écoute grâce à l’équalizer et de personnaliser l’application.

Attendue de longue date, cette application contentera aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus avec des fonctionnalités visant à rapprocher les amateurs de musique de leurs artistes favoris.

Elle s’inscrit dans la nouvelle génération de player que nous produirons dans le futur. Ainsi, des updates arriveront très rapidement d’ici la fin d’année, apportant de nouveaux designs, de nouvelles fonctionnalités et plus de connectivités, pour entrer dans un cycle d’évolution constant en 2024 et 2025.

Télécharger Winamp pour iOS

Télécharger Winamp pour Android

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats annuels

Publication du chiffre d’affaires semestriel – 31 juillet 2024

À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240710972688/fr/