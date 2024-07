Regulatory News:

Llama Group SA annonce la décision de son conseil d’administration de créer et d'attribuer 1.000.000 de droits de souscription aux collaborateurs de l'entreprise. Le prix d’exercice de ces droits de souscription est fixé à € 3,30, soit une prime de 141% par rapport au cours de clôture du 19 juillet

Lors de la réunion du conseil d'administration du 19 juillet 2024, Llama Group SA (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM), cotée sur les marchés Euronext Growth Paris et Bruxelles, a décidé de la création de 1.000.000 de droits de souscription destinés à être attribués aux collaborateurs de l'entreprise.

Le prix d'exercice des droits de souscription est fixé à 3,30 € par action nouvelle, représentant une prime de 141% par rapport au cours de bourse du vendredi 19 juillet 2024.

Ces droits de souscription ne seront pas cotés, et sont d'une maturité maximale de 120 mois.

Dans le cas où l'intégralité des droits de souscription serait réalisée, la dilution induite serait de 6,89%.

Cette émission de DPS est destinée à motiver et à fédérer les équipes autour du projet ambitieux porté par Llama Group, qui en exerçant ces droits de souscription deviendraient actionnaires de Llama Group, à un niveau de capitalisation boursière significativement supérieur au cours actuelle.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du capital autorisé, conformément aux pouvoirs octroyés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2021 et l’article 7 de nos statuts. La création sera formalisée dans les prochains jours.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche très enthousiaste et témoigne de la forte conviction de l'ensemble des équipes dans le succès des lancements des produits Winamp et des perspectives de croissance prometteuses.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Publication du chiffre d’affaires semestriel – 31 juillet 2024

À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Winamp

Avec sa facilité d'utilisation, sa personnalisation et son attitude irrévérencieuse, Winamp a changé à jamais la façon dont le monde écoutait la musique dans les années 90. Ce lecteur emblématique continue d'être massivement populaire auprès d'une communauté dynamique de millions d'utilisateurs dans le monde.

En 2023, Winamp lance sa nouvelle plateforme. Intégrant son lecteur légendaire, Winamp a été remasterisé en une machine à musique ultime qui donne du pouvoir non seulement aux auditeurs, mais aussi aux créateurs et aux fans. Libérant la musique grâce à la passion de ses plus grands fans, la mission de Winamp est de construire une plateforme qui débloque la relation entre les artistes et les fans du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.winamp.com

