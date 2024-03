Llama Group, actionnaire à 100 % de Winamp et des sociétés Bridger et Jamendo, continue son projet de construire un acteur innovant dans une industrie musicale qui se développera dans les prochains mois et prochaines années avec des acteurs qui apporteront de l'innovation afin de permettre aux artistes de gérer plus sereinement leurs revenus et leurs ambitions.

Fin juin, nous serons heureux de présenter notre nouvelle plateforme révolutionnaire, conçue pour offrir aux artistes une opportunité sans précédent de monétiser leur musique et de se connecter de manière plus authentique avec leur public. Cette plateforme mettra en avant les talents émergents tout en offrant une expérience complète à l'utilisateur afin de lui donner la possibilité de distribuer sa musique sur un grand nombre de plateformes digitales, de gérer ses droits d'auteur, de créer des NFT, de permettre de monétiser ses titres au travers du licensing et de proposer des abonnements en direct à des fans. Cette plateforme est révolutionnaire car elle sera la seule à proposer l'ensemble de ces services. En plus elle sera participative afin de permettre à des collaborateurs de se proposer pour aider le développement de la carrière d'un artiste » explique Alexandre Saboundjian, CEO du groupe.

Disclaimer

Llama Group SA published this content on 14 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2024 02:13:05 UTC.