code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALLAM

Communiqué de presse

Le 4 avril 2024 - 18:30 CEST

Les sociétés Jamendo SA et Bridger SA, filiales à 100% de Llama Group SA, célèbrent une décision historique de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) renversant les barrières du droit d'auteur.

Jamendo, une plateforme de musique en ligne active dans les licences musicales de musique indépendante, et Bridger, une société de gestion de droit d'auteur, se réjouissent de la décision historique rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui a renversé les barrières du droit d'auteur en Italie.

Pour rappel, la législation italienne interdisait aux entités de gestion indépendantes (IME) établies dans un autre état membre telles que Jamendoou Bridgerd'exercer des activités d'intermédiation en matière de droit d'auteur.

Jamendo avait contesté cette législation et obtenu le renvoi devant la CJUE.

Le 21 mars 2024, la CJUE a donc jugé cette législation italienne incompatible avec le droit européen. Elle a estimé que cette législation constituait une restriction non justifiée et non proportionnéeà la libre prestation des services.

Alors que nous célébrons cette victoire historique pour les IME et l'ensemble de la communauté musicale, il est impératif de reconnaître le potentiel de transformation de cet arrêt.

Au-delà de ses implications immédiates pour l'industrie musicale, la décision de la Cour crée un puissant précédent pour les futurs défis juridiques contre les mesures protectionnistes qui sapent les principes du marché unique de l'UE.

« Jamendo et Bridger saluent cette décision qui favorisera la diversité culturelle et encouragera l'innovation dans l'industrie musicale et plus particulièrement dans la gestion des droits d'auteurs, compositeurs et éditeurs. Le modèle économique, les méthodes de gestion et les technologies peuvent fortement évoluer avec l'arrivée de nouveaux acteurs, mais ceux-ci doivent évoluer dans un cadre juridique clair, sans les réflexes protectionnistes trop souvent rencontrés dans ce secteur. Ce sera une évolution pour tout le monde », explique Alexandre Saboundjian, CEO de Llama Group.

En conclusion, l'arrêt de la CJUE représente non seulement un triomphe pour les IME, mais aussi une victoire décisive pour l'innovation, l'équité et la collaboration dans le secteur de la musique. En supprimant les obstacles à la concurrence et en

