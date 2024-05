Aujourd'hui, Jamendo vend plus de 100 000 licences par an pour des projets publicitaires, des vidéos YouTube, des sites internet, etc. Cette activité va devenir encore plus importante lors du lancement de Winamp, mais également avec la possibilité qui sera donnée aux artistes dans les prochaines semaines de rejoindre directement Bridger, la société de gestion des droits d'auteur du groupe, afin de récupérer des droits de diffusion.

Cet accord commercial entre Jamendo Licensing et Kanjian Music permettra à Kanjian Music de distribuer l'ensemble du catalogue de Jamendo Licensing en Asie. Avec plus de 100 000 sociétés clientes, Kanjian Music est un acteur de premier plan en Asie, et plus particulièrement en Chine. Kanjian possède 3 plateformes de distribution : Starcast, Coolvox et Starlink.

