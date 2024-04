A la suite de la cession de l'activité audio digital Targetspot - Shoutcast à Azerion le 23 décembre 2022, Targetspot S.A. a recentré ses activités sur l'entité Winamp et ses trois marques (Winamp, Jamendo et Bridger) et a changé de dénomination sociale en Llama Group SA. Llama Group SA est une société pionnière et leader dans l'industrie de la musique digitale. Fort d'un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d'activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d'auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo. Llama Group SA a pour ambition de construire le futur de l'industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique. Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), et fairness (équité). Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d'une plate-forme musicale de pointe. La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits. Enfin, Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales. Llama Group SA a une empreinte internationalle forte et toutes ses marques opèrent au niveau mondial.

Secteur Production de spectacles