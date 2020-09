Lleidanetworks : Invest Securities abaisse son conseil

16/09/2020 | 12:35

L'analyste estime que le groupe espagnol a vu sa croissance nettement accélérer du fait de la crise sanitaire, ses solutions de signature électronique et de communications certifiées étant plébiscitées par les entreprises pour faire face aux contraintes imposées pendant cette période.



' Si notre objectif de cours est revu très fortement en hausse (7,8E vs 2,05E) du fait d'un potentiel de croissance durablement accéléré et du levier important sur ses marges (TMVA 19-22e de l'EBITDA attendu de +45%), la valorisation actuelle n'offre plus de potentiel à court terme après le parcours exceptionnel du titre (+795% depuis le 31/12 et +67% sur 1 mois) ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses passe à neutre (contre achat) sur le titre. ' Nous conseillons d'attendre une meilleure opportunité pour rentrer sur le dossier '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.