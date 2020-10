Lleidanetworks : Invest Securities ajuste son objectif

20/10/2020 | 10:32

Invest Securities indique que la publication du 3ème trimestre 2020 voit l'important levier sur la marge du groupe se concrétiser, avec une marge d'EBITDA ajusté au 3ème trimestre en progression de +5,9pts à 18,1%.



' Cependant, la dynamique de croissance de la division ICX (52% du CA 20e) est moins forte qu'attendu (-15% en-dessous de nos attentes). Les deux éléments sont liés, puisque le groupe bénéficie d'un effet mix très favorable grâce à la forte progression de sa division SaaS la plus rentable (33% du CA 20e) ' précise le bureau d'analyses.



Avec des attentes de CA revues en baisse et des marges revues en nette hausse, l'analyste annonce un objectif de cours actualisé de 8,0 E (contre 7,8 E) et confirme son conseil neutre sur la valeur.



