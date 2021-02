Lleidanetworks : 'une opportunité' selon Invest Securities

L'analyste estime qu'en apparence, le 4ème trimestre 2020 du groupe n'est pas de très bonne facture.



' Pourtant, à notre sens, l'élément le plus important est la forte accélération de la division SaaS, nettement supérieure à notre attente, grâce au démarrage du contrat avec South African Post. Démarrent également au T1 2021 les importants contrats avec le portugais NOS et Emirates Post, ce qui devrait porter la croissance de la division en 2021 à un niveau supérieur à celui de 2020 (+59%) ' indique Invest Securities.



' Alors que les cessions d'actionnaires historiques pèsent sur le titre ces dernières semaines après le formidable parcours de 2020 (+510%), l'opportunité nous parait excellente de rentrer sur le titre ' rajoute le bureau d'analyses.



