ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20201002_HRelev.pdf

EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20201002_HRelev.pdf

ZH: http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20201002_HRelev.pdf

Madrid, le 2 octobre 2020

AUTRE INFORMATION PERTINENTE

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

4-72, la société postale nationale de Colombie, renouvelle et étend le contrat des

services certifiées de Lleida.net pour toute la Colombie.

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 6/2018 du Marché Alternatif Bousier (MAB) espagnol concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes :

4-72, le service postal national colombien, a renouvelé et prolongé d'un an le contrat des services certifiés de Lleida.net à travers lequel il fournit aux citoyens du pays des services certifiés de notification et signature de contrats électronique avec la technologie brevetée de Lleida.net.

Les services de notification électronique certifiée dans des environnements nationaux sont en hausse entre 10% et 15% mensuel dû à l'adoption du mail et contrats certifiés par les citoyens conséquence des circonstances de la pandémie. Ainsi, ce renouvellement est la preuve des efforts, l'engagement et le dévouement des courriers postaux nationaux 4- 72 de rendre l'économie colombienne compétitive tant au niveau national comme international en fournissant ce type de services aux citoyens.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

À Madrid, le 2 octobre 2020.