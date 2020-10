LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Avis aux médias. Présentation des résultats trimestriels de LLeida.net

Demain, le 15 octobre, Lleida.net présentera auprès du marché ses résultats correspondant au troisième trimestre 2020.

Le lendemain, vendredi 16 octobre à 10h du matin, le PDG de la société, Sisco Sapena, et la directrice des finances, Arrate Usandizaga, se réuniront avec des investisseurs institutionnels, investisseurs particuliers, analystes et médias pour expliquer ces résultats.

Sapena et Usandizaga expliqueront lors de la rencontre le comportement de Lleida.net au cours de cette période, marquée par l'actuelle situation sanitaire, ainsi que la stratégie de la société pour les mois à venir.

La réunion aura lieu via Webex et il sera possible d'y accéder à travers ce lien :

Investors.lleida.net/es/3Q2020

NOTE

Lleida.net, que cette année a fêté ses 25 ans, a approuvé récemment son introduction en Bourse dans le segment OTCQXdu OTC Markets Group à New York, étant le 3ème marché où elle est cotée après BME Growth et Euronext Growth.

Ce listing est prévu pour les semaines à venir, et la date d'introduction sera annoncée avec le préavis nécessaire.

Depuis le début de l'année, les actions de la société se sont revalorisées jusqu'à atteindre le 900%, l'une des plus grandes augmentations de l'année au niveau global.

La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse désormais les 150 millions d'euros.

Attachments Original document

Permalink Disclaimer Lleidanetworks Serveis Telematics SA published this content on 14 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 October 2020 06:19:05 UTC