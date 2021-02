LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Invest Securities · Février 2021

Des résultats T4 20 préliminaires qui paraissent plutôt décevants…

La société a publié le 25/01/21 des résultats T4 20 contrastés. Elément très positif, le CA SaaS (signature électronique-communications certifiées) est ressorti à 1,977m€ vs 1,674m€ att par IS, soit une progression de +107% vs +75% att. Rappelons que la division SaaS est centrale dans le cas d'investissement de Lleida, notamment en raison de son potentiel de marge très supérieur à celui de ses activités dans les télécoms. L'activité a bénéficié du fort démarrage du contrat avec la South African Post, sur lequel nous reviendrons ci-dessous. Plus anecdotique le CA SMS (activité d'opérateur télécoms spécialisé dans les SMS à destination des entreprises) s'est élevé à 724k€ vs 636k€ att par IS, en progression de +8% vs -5% att.

Du côté plus négatif, la division ICX (négoce international de SMS) a reculé de -23% vs -5% att par IS, affichant un CA de 1,990m€ vs 2,468m€ att. Cette activité a subi une pression concurrentielle accrue de la part des opérateurs télécoms. Plus ennuyeux, la marge brute, dont nous soulignons à chaque publication qu'elle est un indicateur plus important à suivre que le CA dans le cas de Lleida, en raison des différences significatives de potentiel de marge des divisions et de la volatilité du CA des différentes divisions, est ressortie à 2,183m€ (+1%) vs 2,485m€ att par IS. Deux éléments expliquent cette déception: (i) le démarrage très fort du contrat South African Post est réalisé à une marge inférieure à la marge brute moyenne de la division SaaS en raison de la commission du partenaire commercial local de Lleida, (ii) le recul de la division ICX a pesé sur la marge brute de cette dernière.

… mais des perspectives en réalité renforcées

L'élément-clé concernant les perspectives de Lleida concerne la croissance de la division SaaS. Aujourd'hui, le groupe bénéficie, en plus de la pérennisation des contraintes sanitaires qui stimulent la demande pour ses solutions (signature électronique pour éviter les contacts physiques, communications certifiées pour la communication des procédures sanitaires, du chômage partiel etc), de 3 importants contrats qui vont stimuler la croissance de la division en 2021 : (i) South African Post, qui permet à des municipalités sud-africaines d'utiliser des SMS certifiés pour informer les habitants de leurs échéances d'impôts locaux. Le démarrage avec la municipalité de Johannesbourg a entrainé l'explosion des volumes de SMS certifiés vendus par le groupe (graphique en page suivante) ; (ii) l'opérateur télécoms portugais NOS, qui va commercialiser les services de Lleida auprès des utilities (fournisseurs d'électricité, …/…