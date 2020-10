LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : Invest Securities · Octobre 2020

Très forte croissance sur SaaS tandis qu'ICX décroit

Lleida a publié jeudi un CA T3 20 de 3,910m€ vs 4,071m€ att par IS. L'activité SaaS (e- signature et communications certifiées, 33% du CA 20e) progresse de +62% à 1,380m€ (IS: 1,282m€ att), tandis que la division ICX (négoce international de SMS, 52% du CA 20e) voit son CA régresser de -2% à 1,912m€ (IS: 2,256m€ att). Enfin, la division SMS (opérateur SMS à destination des entreprises) réalise un CA de 618k€, en hausse de +4% (IS: 533k€). Grâce à la progression de l'activité SaaS mieux margée, la marge brute progresse de +20% à 2,049m€, légèrement supérieure à notre attente (IS: 1,974m€). Du fait de coûts très bien contenus sur le T3 avec des frais de personnel en recul par rapport au T3 19 (-5% à 903k€) et des charges de services externes maintenus à un niveau très bas (437k€) par la baisse des budgets liés aux voyages et aux salons professionnels, l'EBITDA ajusté progresse de +72% à 709k€ (IS: 444k€ att), soit une marge de 18,1% (+6,0pts). Le cash net du groupe a progressé à 1,389m€ vs 202k€ à fin juin, en partie grâce à la vente d'actions autodétenues.

Nos attentes revues en baisse sur le CA et en hausse sur l'EBITDA

Les enseignements de cette publication sont contrastés mais globalement positifs :