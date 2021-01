LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : L'Université internationale de Valencia souscrit les services de eKYC Onboarding de Lleida.net

Madrid, le 29 décembre. - L'Université internationales de Valencia (VIU) a souscrit les services de eKYC Onboarding de Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) pour l'identification de ses clients et étudiants.



eKYC Onboarding est la plateforme propriété de la société espagnole cotée en bourse pour l'identification via vidéoconférence en processus onboarding.



Conçue notamment pour le secteur financier, elle est également utilisée par des entreprises d'enseignement et de télécommunications.



Le système respecte l'autorisation de procédures d'identification à distance émise le 12 février 2016 par le SEPBLAC (Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et infractions monétaires).



Créée en 2008, l'Université internationale de Valencia donne la plupart de ses cours par vidéoconférence, simulant un cours sur place mais à travers Internet.



L'identification des étudiants est donc essentielle pour le développement de ses activités.



« Le fait qu'une institution prestigieuse comme l'est l'UIV fasse confiance en notre technologie est fondamentale pour le développement de la société dans le domaine de l'enseignement » expliquait Sisco Sapena, fondateur et PDG de la société.



Lleida.net, avec des bureaux en 19 pays partout dans le monde, est cotée sur l'index OTCQX du OTC Markets Group de New York depuis novembre dernier.



Depuis 2015, elle opère à double titre dans BME Growth à Madrid et dans Euronext Growth à Paris.



Au cours de cette année, les actions de l'entreprise se sont revalorisées de plus de 900 pour cent. Elle est donc devenue l'une des entreprises dont la valeur a le plus augmenté en toute l'Europe.



Elle compte 195 brevets dans l'industrie de la notification électronique certifiée délivrés par plus de 50 pays, et plus de 75 pays reconnaissent comme valides ses méthodes de communication électronique devant les administrations publiques et tribunaux.

