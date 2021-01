LleidaNetworks Serveis Telemàtics S A : La Hongrie accorde à Lleida.net son 195ème brevet

EN https://investors.lleida.net/docs/en/20201210 HRelev.pdf

ES https://investors.lleida.net/docs/es/20201210 HRelev.pdf

ZH https://investors.lleida.net/docs/zh/20201210 HRelev.pdf

Madrid, le 10 décembre 2020

Information pertinente

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÁTICS S.A.

LA HONGRIE ACCORDE À LLEIDA.NET SON 195ème

BREVET

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MTF Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou

l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :

L'HIPO (Hungarian Intelectual Property Office) a accordé le brevet HUE050169 dénommé « METHOD FOR THE REGISTRATION AND CERTIFICATION OF

RECEIPT OF ELECTRONIC MAIL », ou « MÉTHODE POUR

L'ENREGISTREMENT ET LA CERTIFICATION DE LA RÉCEPTION DE COURRIER ÉLECTRONIQUE ».

Ce brevet élève à 195 le registre de brevets délivrés à Lleida.net au niveau mondial concernant la signature et certification électronique, étant l'un des plus grands portefeuilles de Propriété intellectuelle dans ce domaine. Vous pouvez en savoir davantage sur l'adresse https://www.lleida.net/fr/brevetsou sur https://www.lleida.net/en/patents.

La délivrance de ce brevet met de nouveau en évidence l'engagement en investissement en R + D de Lleida.net, ainsi que la gestion des résultats de cet investissement pour protéger la valeur de ses actifs de propriété intellectuelle sur les différents marchés où elle opère.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Francisco Sapena, PDG et président du Conseil